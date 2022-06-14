Компания Hyundai запустила тизерную кампанию, посвященную второму серийному электромобилю из линейки Ioniq.

Производитель опубликовал видео, которое рассказывает об источниках вдохновения дизайнеров, которые создавали внешний вид седана Ioniq 6. Однако сам электромобиль в ролике фигурирует как арт-объект очень обтекаемой формы.

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Седан в ролике назван "электрическим стримлайнером“: его дизайн разрабатывался с опорой на обтекаемые силуэты так называемой” эпохи стримлайна", которая считается эрой стилистики ар-деко в промышленном дизайне. Исторические ссылки, очевидно, призваны подчеркнуть аэродинамику будущего Ioniq 6.

Дизайнеры Hyundai намерены переосмыслить винтажные мотивы первой половины ХХ века на новый лад. Доказательством этого является слоган будущего электромобиля – “силуэт новой эры”.

Как и кроссовер Ioniq 5, седан базируется на платформе E-GMP. На рынок Ioniq 6 выйдет с двумя силовыми установками. Единый электромотор базовой модификации будет развивать 218 л. с., Топовая получит два двигателя совокупной отдачей 313 л. с. батареи емкостью 73 кВт*ч будет хватать почти на 500 км пробега. Дебютирует новинка в конце этого года.