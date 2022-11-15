Седан з космічною зовнішністю отримав відносно невисоку ціну та чотири силові установки на вибір.

Компанія Hyundai розповіла про особливості оснащення та гами двигунів седана Grandeur сьомого покоління. Найпопулярніший легковик південнокорейського ринку отримав повністю нову зовнішність у стилі мінівена Staria.

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Крім цього, машині дісталася нова медіасистема, акустичне скління, адаптивна підвіска та «розумна» трансмісія. Ціни на новий Hyundai Grandeur у Південній Кореї починаються з 28 тисяч доларів.

Седан Hyundai Grandeur сьомого покоління формально показали у жовтні. Чотирьохдверка отримала дизайн з ретромотивами, стилізований під односпицеве кермо, передок у стилі мінівенів Staria і Stargazer, а також три дисплеї, один з яких повністю управляє налаштуваннями клімат-контролю, підігрівами та іншим. Тепер же компанія розповіла про особливості оснащення та гамму двигунів новинки, плюс назвала ціни — поки що для Південної Кореї.

Новий Grandeur виявився на 45 міліметрів довшим за попередника. Вся оптика, зокрема додатковий стоп-сигнал під дахом, вже «в базі» світлодіодна. Штатно седан оснащений 10 подушками безпеки, клімат-контролем з фотокаталітичною стерилізацією повітря (усуває неприємні запахи, а заразом вбиває мікробів), підігрівами всіх сидінь, акустичним лобовим і бічним склом, і широким переліком електронних помічників.

Цифровий кластер на передній панелі також входить у стандартне оснащення. «Сьомий» Grandeur першим отримав мультимедійний комплекс Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) з «безшовним» графічним інтерфейсом для основного екрану, «приладки» та проекційного дисплея.

За музику в машині відповідає аудіосистема Bose, оснащена 14 динаміками та технологією об'ємного звучання Centerpoint. Крім того, для покращення якості звуку використовується алгоритм South True, що враховує особливості архітектури салону.

Є у Grandeur та екзотичні опції. Наприклад, спеціальні лампи в задньому бампері, що проеціюють напрямні лінії під час руху заднім ходом, або система розпізнавання водія по відбитку пальця.

Також для седана заявлено адаптивну підвіску, що змінює жорсткість амортизаторів на основі даних з фронтальної камери, і підключену до навігації трансмісію. Принцип її роботи такий самий, як у BMW та Rolls-Royce: заздалегідь вибирати оптимальну передачу виходячи з дорожньої ситуації та прокладеного маршруту.

Роль базового двигуна відведена «атмосфернику» 2.5 Smartstream, що розвиває 198 кінських сил і 248 Нм. До того ж у гамі Grandeur є бензиновий V6 3.5 (300 к.с., 359 Нм) та пропанова версія (240 к.с., 314 Нм). Всі ці агрегати працюють у парі з восьмидіапазонним автоматом.

Гібриду, оснащено новою 230-сильною установкою на базі турбомотора 1.6 (180 к.с., 264 Нм, ), та шестидіапазонною коробкою передач. Привід за замовчуванням передній, повний можна замовити лише у комбінації з V6 3.5 GDI.

Ціни на новий Hyundai Grandeur починаються з 28 тисяч доларів. Гібрид коштує щонайменше 34 тисячі доларів.