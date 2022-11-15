Седан с космической внешностью получил относительно невысокую цену и четыре силовых установки по выбору.

Компания Hyundai рассказала об особенностях оснастки и гаммы двигателей седана Grandeur седьмого поколения. Самая популярная легковушка южнокорейского рынка получила совершенно новый облик в стиле минивэна Staria.

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Кроме того, машине досталась новая медиасистема, акустическое остекление, адаптивная подвеска и “умная” трансмиссия. Цены на новый Hyundai Grandeur в Южной Корее начинаются с 28 тысяч долларов.

Седан Hyundai Grandeur седьмого поколения формально показали в октябре. Четырехдверка получила дизайн с ретромотивами, стилизованный под односпицевой руль, передок в стиле минивэнов Staria и Stargazer, а также три дисплея, один из которых полностью управляет настройками климат-контроля, подогревами и прочим. Теперь же компания рассказала об особенностях оснащения и гаммы двигателей новинки, плюс назвала цены – пока для Южной Кореи.

Новый Grandeur оказался на 45 миллиметров длиннее предшественника. Вся оптика, в том числе дополнительный стоп-сигнал под крышей, уже “в базе” светодиодная. Штатно седан оснащен 10 подушками безопасности, климат-контролем с фотокаталитической стерилизацией воздуха (устраняет неприятные запахи, а заодно убивает микробов), подогревами всех сидений, акустическим лобовым и боковым стеклом и широким перечнем электронных помощников.

Цифровой кластер на передней панели также входит в стандартную оснастку. Седьмой Grandeur первым получил мультимедийный комплекс Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) с бесшовным графическим интерфейсом для основного экрана, приборки и проекционного дисплея.

За музыку в машине отвечает аудиосистема Bose, оснащенная 14 динамиками и технологией объемного звучания Centerpoint. Кроме того, для улучшения качества звука используется алгоритм South True, учитывающий особенности архитектуры салона.

Есть у Grandeur и экзотические настройки. Например, специальные лампы в заднем бампере, проецирующие направляющие линии во время движения задним ходом, или система распознавания водителя по отпечатку пальца.

Также для седана заявлена адаптивная подвеска, изменяющая жесткость амортизаторов на основе данных с фронтальной камеры, и подключенная к навигации трансмиссия. Принцип ее работы такой же, как у BMW и Rolls-Royce: заранее выбирать оптимальную передачу, исходя из дорожной ситуации и проложенного маршрута.

Роль базового двигателя отведена “атмосфернику” 2.5 Smartstream, развивающему 198 лошадиных сил и 248 Нм. К тому же в гамме Grandeur есть бензиновый V6 3.5 (300 л.с., 359 Нм) и пропановая версия (240 л.с., 314 Нм). Все эти агрегаты работают в паре с восьмидиапазонным автоматом.

Гибрид оснащен новой 230-сильной установкой на базе турбомотора 1.6 (180 л.с., 264 Нм. ), и шестидиапазонной коробкой передач. Привод по умолчанию передний, полный можно заказать только в сочетании с V6 3.5 GDI.

Цены на новый Hyundai Grandeur начинаются с 28 тысяч долларов. Гибрид стоит не менее 34 тысяч долларов.