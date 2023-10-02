Hyundai остаточно попрощався із заслуженим мінівеном H-1. «Фінальна» спецверсія однооб'ємника вийде обмеженим тиражем.

У Таїланді почали приймати замовлення на модель у комплектації Final Edition (FE). Представництво Hyundai підтвердило: йдеться про останню партію H-1, і в 2024 році мінівен знімуть з виробництва. Особливості FE: медіасистема з 9-дюймовим тачскрином, бежевий салон, розширений набір опцій та декор. Ціни стартують із 1,5 мільйона бат ($ 40 тисяч).

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Наступники Hyundai H-1 – сімейство Staria – дебютували 2,5 роки тому, але в Таїланді утилітарний H-1 підзатримався, і дві комерційні моделі продаються одночасно. Нюанс у тому, що «одиниця» доступна лише у форматі пасажирського мікроавтобуса з 11-місним салоном, заднім приводом та 2,5-літровим дизелем (175 сил, 441 Нм).

Як і покладено автобусу, опцій небагато: автоматичні фари, клімат- та круїз-контроль, 16-дюймові легкосплавні диски, система стабілізації та задні парктроніки. Коробка передач безальтернативна: лише класичний 5-ступінчастий автомат. Зате Hyundai H-1 навіть у багатій версії Final Edition на 17 відсотків дешевше за базовий мінівен Staria.

У «космічного» однооб'ємника небагаті версії теж є: можна замовити Hyundai Staria у форматі суцільнометалевого фургона, а на внутрішньому ринку є заводський шкільний автобус з 15 посадковими місцями, оригінальною світлотехнікою, електроприводом бічних дверей та системою індикації всіх ременів безпеки.