Hyundai окончательно простился с заслуженным минивэном H-1. «Финальная» спецверсия однообъемника выйдет ограниченным тиражом.

В Таиланде начали принимать заказы на модель в комплектации Final Edition (FE). Представительство Hyundai подтвердило: речь идет о последней партии H-1, и в 2024 году минивэн снимут с производства. Особенности FE: медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, бежевый салон, расширенный набор опций и декор. Цены стартуют с 1,5 миллиона бат ($40 тысяч).

Читайте также: Hyundai тестирует электромобиль для Европы ценой менее 20 тысяч евро

Преемники Hyundai H-1 – семейство Staria – дебютировали 2,5 года назад, но в Таиланде утилитарный H-1 подзадержался, и две коммерческие модели продаются одновременно. Нюанс в том, что «единица» доступна только в формате пассажирского микроавтобуса с 11-местным салоном, задним приводом и 2,5-литровым дизелем (175 сил, 441 Нм).

Как и положено автобусу, опций немного: автоматические фары, климат- и круиз-контроль, 16-дюймовые легкосплавные диски, система стабилизации и задние парктроники. Коробка передач безальтернативна: только классический 5-ступенчатый автомат. Зато Hyundai H-1 даже в богатой версии Final Edition на 17 процентов дешевле базового минивэна Staria.

У «космического» однообъемника небогатые версии тоже есть: можно заказать Hyundai Staria в формате цельнометаллического фургона, а на внутреннем рынке есть заводской школьный автобус с 15 посадочными местами, оригинальной светотехникой, электроприводом боковых дверей и системой индикации всех ремней безопасности.