Hyundai відмовляється від DCT

Hyundai ухвалює стратегічне рішення відмовитись від коробок передач з подвійним зчепленням (DCT), наслідуючи приклад Volkswagen, який першим вивів таку технологію у масовий сегмент.

Читайте також: Hyundai відкликає понад 135 тисяч Santa Fe, адже вони можуть спалахнути під час аварії

Після років експлуатації корейський автовиробник визнає: технічна складність і чутливість DCT до умов користування призвели до численних гарантійних випадків і втрати довіри клієнтів. DCT — технологія, що не виправдала очікувань.

Коробки з подвійним зчепленням свого часу вважалися інженерним проривом. Вони забезпечували швидке перемикання передач і ефективніше використання потужності, але виявилися складними у виробництві, дорогими в ремонті й надто чутливими до стилю водіння.

Hyundai, що розробила власні DCT для моделей Tucson, Santa Fe, Kona та Sorento, зіштовхнулася з проблемами на рівні механіки й програмного забезпечення. Зокрема, невдала адаптація алгоритмів перемикання передач і перегрів зчеплень стали частими причинами заміни трансмісій за гарантією.

Повернення до надійної класики

Першою моделлю, що відмовилася від DCT, став Hyundai Santa Fe, де виробник замінив «робота» на 8-ступінчасту автоматичну коробку з традиційним гідротрансформатором. Хоча вона не така швидка, але забезпечує плавність, комфорт, надійність і меншу ймовірність поломок — те, чого очікує більшість водіїв.

Таке ж рішення очікує KIA Sorento, який у США вже відзначився численними скаргами на зависання трансмісії та потребу у заміні після 13 тис. км. пробігу

Повторення історії Volkswagen

Volkswagen, який першим вивів DSG на ринок, свого часу зіткнувся з тими ж проблемами — зносом зчеплень, «ривками» при перемиканні й перегрівом у міському режимі. Hyundai, спробувавши повторити німецький шлях, зіткнулася з аналогічними наслідками, довівши, що складна коробка передач значно гірша за перевірену класику.