Hyundai отказывается от роботизированной коробки передач

Hyundai принимает стратегическое решение отказаться от коробок передач с двойным сцеплением (DCT), следуя примеру Volkswagen, который первым вывел такую технологию в массовый сегмент.

Читайте также: Hyundai отзывает более 135 тысяч Santa Fe, ведь они могут загореться во время аварии

После лет эксплуатации корейский автопроизводитель признает: техническая сложность и чувствительность DCT к условиям пользования привели к многочисленным гарантийным случаям и потере доверия клиентов. DCT - технология, не оправдавшая ожиданий.

Коробки с двойным сцеплением в свое время считались инженерным прорывом. Они обеспечивали быстрое переключение передач и более эффективное использование мощности, но оказались сложными в производстве, дорогими в ремонте и слишком чувствительными к стилю вождения.

Hyundai, разработавшая собственные DCT для моделей Tucson, Santa Fe, Kona и Sorento, столкнулась с проблемами на уровне механики и программного обеспечения. В частности, неудачная адаптация алгоритмов переключения передач и перегрев сцеплений стали частыми причинами замены трансмиссий по гарантии.

Возвращение к надежной классике

Первой моделью, отказавшейся от DCT, стал Hyundai Santa Fe, где производитель заменил "робота" на 8-ступенчатую автоматическую коробку с традиционным гидротрансформатором. Хотя она не такая быстрая, но обеспечивает плавность, комфорт, надежность и меньшую вероятность поломок - то, чего ожидает большинство водителей.

Такое же решение ожидает KIA Sorento, который в США уже отметился многочисленными жалобами на зависание трансмиссии и потребность в замене после 13 тыс. км. пробега

Повторение истории Volkswagen

Volkswagen, который первым вывел DSG на рынок, в свое время столкнулся с теми же проблемами - износом сцеплений, "рывками" при переключении и перегревом в городском режиме. Hyundai, попробовав повторить немецкий путь, столкнулась с аналогичными последствиями, доказав, что сложная коробка передач значительно хуже проверенной классики.