Прем'єра сучасної версії Hyundai Pony Coupe відбудеться навесні наступного року.

Компанія Hyundai оголосила про співпрацю з італійською студією GFC Style, якою керує знаменитий дизайнер Джорджетто Джуджаро разом зі своїм сином Фабріціо.

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У рамках партнерства вони відродять концепт Hyundai Pony Coupe 1974, який 48 років тому представили в рамках автосалону в Турині. Примітно, що саме Джуджаро працював над створенням концептуального автомобіля.

Ідея оригінального Pony Coupe з'явилася у Hyundai у 1974 році. Тоді автовиробник зв'язався з Джорджетто Джуджаро, якому доручив розробити концептуальний проект. Дизайнер мав спроектувати п'ять автомобілів, один із яких виконати у кузові купе. Корейська марка збиралася вивести модель на європейський та північноамериканський ринки, проте 1981 року проект несподівано згорнули.

Про відродження Pony Coupe оголосив голова дизайнерського центру Hyundai Санг Юпа Лі у рамках спеціального заходу, на якому був присутній Джуджаро. Топ-менеджер південнокорейського бренду повідомив, що стиль купе 1974 безпосередньо вплинув на дизайн електричного Ioniq 5 і водневого концепту N Vision. Окрім того, оригінальний проект має велику цінність для історії компанії.