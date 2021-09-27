Поки техногіганти Apple та Xiaomi готуються випускати власні автомобілі, Hyundai вже успішно продає і машини, й комп'ютерну техніку.

Hyundai запустив нову лінійку Mini PC – надзвичайно компактних пристроїв, здатних впоратись із повсякденними задачами більшості користувачів.

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Як випливає з назви, цей пристрій є крихітним, розміром всього 16,43 см в довжину, 13,48 см в ширину і 3,17 см у висоту. Міні-ПК має відповідну своїм габаритам обчислювальну потужність: редагувати відео у форматі 4K та грати в ігри з графікою високої чіткості навряд чи вийде, але пристрій здатен впоратися з більшістю повсякденних завдань.

Комп’ютер від Hyundai оснащений процесором Intel Celeron N4020, який зазвичай зустрічається в недорогих ноутбуках. Це 6-ватний чіп і має два ядра, частоту 2,8 ГГц, до 8 Гб оперативної пам’яті та графіку UHD 600. ПК має пасивне охолодження. Базова модель має оперативну пам’ять 4 Гб та 64 Гб пам’яті для запису.

Корпус ПК оснащений роз'ємами HDMI та VGA, двома виходами USB 2, парою USB 3 та одним Type-C, а також слотом для Micro SD.

Hyundai Mini PC поставляється з Windows 10 Pro і його можна придбати онлайн за ціною від 198,99 доларів.

Фото: Hyundai Mini PC / Hyundai