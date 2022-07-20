Щоправда, це станеться не в найближчому майбутньому. А поки що корейський виробник буде випускати дорогі електромобілі.

Hyundai буде випускати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння в Європі щонайменше до 2035 року. Але водночас розвиває і модельний ряд електромобілів під суббрендом Ioniq.

Зокрема, в Україні продається Ioniq 5, а нещодавно у світі дебютував Ioniq 6. Окрім того, для ринку США готується великий трирядний Ioniq 7. Все це досить дорогі автомобілі, але ж у Hyundai імідж «народного» автовиробника. Бюджетний електромобіль вартістю близько 20 тисяч доларів планується, однак не в найближчому майбутньому.

До речі Hyundai Ioniq 5 став кращим електромобілем у світі

У Hyundai кажуть, що розробка невеликого автомобіля з електричним приводом – складна справа. Він нього важко отримати прибуток, тому зараз в пріоритеті – випуск великих та дорогих електричних авто. А вже після них настане черга бюджетного.