Правда, это произойдет не в ближайшем будущем. А пока что корейский производитель будет выпускать дорогие электромобили.

Hyundai будет выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания в Европе по меньшей мере до 2035 года. Но одновременно развивает и модельный ряд электромобилей под суббрендом Ioniq.

В частности, в Украине продается Ioniq 5, а недавно в мире дебютировал Ioniq 6. Кроме того, для рынка США готовится большой трехрядный Ioniq 7. Все это довольно дорогие автомобили, но ведь у Hyundai имидж “народного” автопроизводителя. Бюджетный электромобиль стоимостью около 20 тысяч долларов планируется, однако не в ближайшем будущем.

Кстати Hyundai Ioniq 5 стал лучшим электромобилем в мире

В Hyundai говорят, что разработка небольшого автомобиля с электрическим приводом – сложное дело. От него трудно получить прибыль, поэтому сейчас в приоритете – выпуск больших и дорогих электрических авто. А уже после них наступит черед бюджетного.