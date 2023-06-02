Подобається вам це чи ні, вдосконалена система допомоги водієві та повністю автономні технології повільно, але неухильно стають новою нормою в автомобільній промисловості.

І хоча ми вважаємо, що було б доцільно керувати деякими з найбільш нудних і напружених поїздок за допомогою якогось програмного забезпечення, ми не дуже впевнені щодо поїздок, які створені для того, щоб принести вам задоволення та захоплення за кермом. Так, ми говоримо здебільшого про трекові розваги.

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Hyundai хоче використовувати просунуті системи, щоб допомогти вам під час тих вихідних, коли ви їздите закритими трасами. На перший погляд це може здатися тим, чим ви ніколи не захочете користуватися, але правда полягає в тому, що автовиробник не хоче, щоб система, наприклад, здійснювала керування кермом або автономно прискорювалася й гальмувала. Натомість основна ідея полягає в зборі та управлінні даними для отримання точних інструкцій щодо водіння.

Hyundai подав заявку на патент на цю нову технологію в червні минулого року, але ми вперше бачимо її лише зараз, приблизно через 12 місяців. Це не обов’язково означає, що його незабаром використовуватимуть у серійних автомобілях – багато автовиробників люблять захищати свої ідеї патентами – але принаймні це показує напрямок, у якому дивиться Hyundai.

Отже, яка ідея? У патентній заявці 17/839 994 від 14 червня 2022 року виробник пояснює, що метод включає створення бази даних на основі вихідних даних, включаючи дані керування для схеми. На основі цих даних система створює інструкції з водіння, а потім надає їх «принаймні одному транспортному засобу» перед оновленням бази даних на основі даних про водіння, отриманих цим транспортним засобом. Або, простіше кажучи, це метод самонавчання та самооптимізації, який повинен надавати водієві інструкції щодо того, як швидше рухатися трасою.

Це не єдина система допомоги водієві, призначена для використання поза дорогами загального користування. Буквально вчора Jeep представив свою технологію автономного позашляхового водіння, яка, як передбачається, допоможе як досвідченим позашляховикам, так і новачкам.