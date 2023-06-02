Нравится вам это или нет, усовершенствованная система помощи водителю и полностью автономные технологии медленно, но неуклонно становятся новой нормой в автомобильной промышленности.

И хотя мы считаем, что было бы целесообразно управлять некоторыми из самых скучных и напряженных поездок с помощью какого-либо программного обеспечения, мы не очень уверены в поездках, которые созданы для того, чтобы доставить вам удовольствие и восхищение за рулем. Да, мы говорим в основном о трековых развлечениях.

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Очевидно, однако, Hyundai хочет использовать продвинутые системы, чтобы помочь вам во время тех выходных, когда вы едете по закрытым трассам. На первый взгляд это может показаться тем, чем вы никогда не захотите пользоваться, но правда заключается в том, что автопроизводитель не хочет, чтобы система, например, осуществляла управление рулем или автономно ускорялась и тормозила. Основная идея заключается в сборе и управлении данными для получения точных инструкций по вождению.

Hyundai подал заявку на патент на эту новую технологию в июне прошлого года, но мы впервые видим ее только сейчас, примерно через 12 месяцев. Это не обязательно означает, что его скоро будут использовать в серийных автомобилях – многие автопроизводители любят защищать свои идеи патентами – но по крайней мере это показывает направление, в котором смотрит Hyundai.

Итак, какая идея? В патентной заявке 17/839994 от 14 июня 2022 года производитель объясняет, что метод включает создание базы данных на основе исходных данных, включая данные управления для схемы. На основе этих данных система создает инструкции по вождению, а затем предоставляет их по крайней мере одному транспортному средству перед обновлением базы данных на основе данных о вождении, полученных этим транспортным средством. Или, проще говоря, это метод самообучения и самооптимизации, который должен предоставлять водителю инструкции по поводу того, как быстрее двигаться по трассе.

Это не единственная система помощи водителю, предназначенная для использования вне дорог общего пользования. Буквально вчера Jeep представил свою технологию автономного внедорожного вождения, которая, как предполагается, поможет как опытным внедорожникам, так и новичкам.