Hyundai запроваджує платні опції за підпискою

Цей крок стоїть на порядку денному нещодавно заснованої Hyundai Connected Mobility. Організація, заснована в Європі минулого місяця, об’єднує програми підписки на авто компанії та сервіси Bluelink. Південнокорейський бренд не уточнює, які функції можуть бути заблоковані, але каже, що нова програма також “покращить старі автомобілі”.

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Маркус Велц, директор Hyundai Connected Mobility, сказав Autocar, що можна буде покращити старі автомобілі новими функціями. “Те, що ви часто бачили в галузі – це старий варіант використання програми. Наприклад, підігрів сидінь. За бажання від нього можна відмовитись. Переваги функції на вимогу є прямо протилежними: запровадження нових функцій у старі автомобілі”, – зазначив він.

Він мав на увазі розгортання оновлень програмного забезпечення для підвищення продуктивності чинного обладнання. Наприклад, старий Hyundai може стати більш ефективним, якщо змінити електродвигуни та акумуляторну батарею. Подібним чином можна покращити безпеку шляхом перегляду датчиків. Звичайно, ці оновлення не будуть безплатними.

За оцінками Stellantis, підписки та функції за запитом стануть основним джерелом доходу компаній у майбутньому. Автомобільний конгломерат, який нараховує не менше ніж 14 брендів, вважає, що до 2026 року буде заробляти на підписках додатково 4,3 мільярда доларів щорічно. Очікується, що до 2030 року ця сума досягне 21,5 мільярда доларів.