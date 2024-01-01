Hyundai вводит платные опции по подписке

Этот шаг стоит на повестке дня недавно основанной Hyundai Connected Mobility. Организация, основана в Европе в прошлом месяце, объединяет программы подписки на авто компании и сервисы Bluelink. Южнокорейский бренд не уточняет, какие функции могут быть заблокированы, но говорит, что новая программа также "улучшит старые автомобили".

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Маркус Велц, директор Hyundai Connected Mobility, сказал Autocar, что можно будет улучшить старые автомобили новыми функциями. "То, что вы часто видели в отрасли – это старый вариант использования приложения. Например, подогрев сидений. При желании от него можно отказаться. Преимущества функции по требованию прямо противоположны: введение новых функций в старые автомобили", – отметил он.

Он имел в виду развертывание обновлений программного обеспечения для повышения производительности действующего оборудования. Например, старый Hyundai может стать более эффективным, если изменить электродвигатели и аккумуляторную батарею. Подобным образом можно улучшить безопасность путем пересмотра датчиков. Конечно, эти обновления не будут бесплатными.

По оценкам Stellantis, подписки и функции по запросу станут основным источником дохода компаний в будущем. Автомобильный конгломерат, который насчитывает не менее 14 брендов, считает, что к 2026 году будет зарабатывать на подписках дополнительно 4,3 миллиарда долларов ежегодно. Ожидается, что к 2030 году эта сумма достигнет 21,5 миллиарда долларов.