Кошти підуть на компенсації власникам Hyundai/Kia, які викрали внаслідок недбалості автовиробника.
Два корейських автовиробники погодилися виплатити 200 мільйонів доларів як компенсацію клієнтам, у яких викрали або пошкодили автомобілі, а страхова не покрила цей випадок.
Ці гроші також відшкодують власникам Hyundai та Kia через необхідність виплат страхової франшизи, вищі страхові премії або інші втрати, пов’язані з крадіжкою.
Нагадаємо, як викрадають Hyundai/Kia за допомогою USB-роз’єму
На початку 2021 року користувачі соцмережі TikTok почали поширювати відео, які демонструють, як легко було викрасти деякі автомобілі Hyundai та Kia, виготовлені без кнопкового запалювання чи іммобілайзера. Перш ніж поширитися по CIF, ця тенденція почалася в Мілуокі, штат Вісконсін, де кількість викрадених моделей Hyundai та Kia зросла в 25 разів у першій половині 2021 року.
За даними Reuters, угода в розмірі 200 мільйонів доларів покриватиме приблизно 9 мільйонів автомобілів Hyundai та Kia, а до 145 мільйонів доларів буде виділено на покриття збитків клієнтів. Kia та Hyundai заявили, що очікують, що суд попередньо затвердить мирову угоду в липні.
У лютому Kia та Hyundai заявили, що безкоштовне оновлення програмного забезпечення безпеки діятиме як іммобілайзер на автомобілях без нього. У рамках угоди кожен, хто володіє відповідним автомобілем Hyundai або Kia і погоджується на неї, отримає безкоштовне оновлення програмного забезпечення під час наступного візиту до дилера. Якщо програмне забезпечення не вдається встановити, власники отримають до 300 доларів на придбання протиугінних пристроїв на вибір.
Близько 9 мільйонів автомобілів Kia та Hyundai потенційно постраждали від Kia Challenge. Нижче наведено список постраждалих транспортних засобів, причому версії, які легко викрасти, це переважно базові комплектації, які не мали кнопки старт-стоп.
Hyundai:
- 2011–2022 Accent
- 2011–2022 Elantra
- 2013–2017 Elantra GT
- 2013–2014 Elantra Coupe
- 2011–2012 Elantra Touring
- 2011–2014 Genesis Coupe
- 2018–2022 Kona
- 2020–2021 Palisade
- 2011–2012, 2019–2022 Santa Fe
- 2013–2018, 2019 Santa Fe, Santa Fe XL
- 2013–2018 Santa Fe Sport
- 2011–2019 Sonata
- 2011–2022 Tucson
- 2012–2017, 2019–2021 Veloster
- 2020–2021 Venue
- 2011–2012 Veracruz
Kia:
- 2011–2021 Forte
- 2021–2022 K5
- 2011–2020 Optima
- 2011–2021 Rio
- 2011–2021 Sedona
- 2021–2022 Seltos
- 2010–2022 Soul
- 2011–2022 Sorento
- 2011–2022 Sportage