Кошти підуть на компенсації власникам Hyundai/Kia, які викрали внаслідок недбалості автовиробника.

Два корейських автовиробники погодилися виплатити 200 мільйонів доларів як компенсацію клієнтам, у яких викрали або пошкодили автомобілі, а страхова не покрила цей випадок.

Ці гроші також відшкодують власникам Hyundai та Kia через необхідність виплат страхової франшизи, вищі страхові премії або інші втрати, пов’язані з крадіжкою.

Нагадаємо, як викрадають Hyundai/Kia за допомогою USB-роз’єму

На початку 2021 року користувачі соцмережі TikTok почали поширювати відео, які демонструють, як легко було викрасти деякі автомобілі Hyundai та Kia, виготовлені без кнопкового запалювання чи іммобілайзера. Перш ніж поширитися по CIF, ця тенденція почалася в Мілуокі, штат Вісконсін, де кількість викрадених моделей Hyundai та Kia зросла в 25 разів у першій половині 2021 року.

За даними Reuters, угода в розмірі 200 мільйонів доларів покриватиме приблизно 9 мільйонів автомобілів Hyundai та Kia, а до 145 мільйонів доларів буде виділено на покриття збитків клієнтів. Kia та Hyundai заявили, що очікують, що суд попередньо затвердить мирову угоду в липні.

У лютому Kia та Hyundai заявили, що безкоштовне оновлення програмного забезпечення безпеки діятиме як іммобілайзер на автомобілях без нього. У рамках угоди кожен, хто володіє відповідним автомобілем Hyundai або Kia і погоджується на неї, отримає безкоштовне оновлення програмного забезпечення під час наступного візиту до дилера. Якщо програмне забезпечення не вдається встановити, власники отримають до 300 доларів на придбання протиугінних пристроїв на вибір.

Близько 9 мільйонів автомобілів Kia та Hyundai потенційно постраждали від Kia Challenge. Нижче наведено список постраждалих транспортних засобів, причому версії, які легко викрасти, це переважно базові комплектації, які не мали кнопки старт-стоп.

Hyundai:

2011–2022 Accent

2011–2022 Elantra

2013–2017 Elantra GT

2013–2014 Elantra Coupe

2011–2012 Elantra Touring

2011–2014 Genesis Coupe

2018–2022 Kona

2020–2021 Palisade

2011–2012, 2019–2022 Santa Fe

2013–2018, 2019 Santa Fe, Santa Fe XL

2013–2018 Santa Fe Sport

2011–2019 Sonata

2011–2022 Tucson

2012–2017, 2019–2021 Veloster

2020–2021 Venue

2011–2012 Veracruz

Kia: