Средства пойдут на компенсации владельцам Hyundai/Kia, похитивших в результате халатности автопроизводителя.

Два корейских автопроизводителя согласились выплатить 200 миллионов долларов в качестве компенсации клиентам, у которых угнали или повредили автомобили, а страховая не покрыла этот случай.

Эти деньги также возместят владельцам Hyundai и Kia из-за необходимости выплат страховой франшизы, более высоких страховых премий или других потерь, связанных с кражей.

Напомним, как похищают Hyundai/Kia с помощью USB-разъема

В начале 2021 года пользователи соцсети TikTok начали распространять видео, демонстрирующие, как легко угнать некоторые автомобили Hyundai и Kia, изготовленные без кнопочного зажигания или иммобилайзера. Прежде чем распространиться по США, эта тенденция началась в Милуоки, штат Висконсин, где количество угнанных моделей Hyundai и Kia выросло в 25 раз в первой половине 2021 года.

По данным Reuters, сделка в размере 200 миллионов долларов будет покрывать около 9 миллионов автомобилей Hyundai и Kia, а до 145 миллионов долларов будет выделено на покрытие убытков клиентов. Kia и Hyundai заявили, что ожидают, что суд предварительно утвердит мировое соглашение в июле.

В феврале Kia и Hyundai заявили, что бесплатное обновление программного обеспечения будет действовать как иммобилайзер на автомобилях без него. В рамках сделки каждый, кто владеет соответствующим автомобилем Hyundai или Kia и соглашается на него, получит бесплатное обновление программного обеспечения во время следующего визита к дилеру. Если программное обеспечение не удается установить, владельцы получат до 300 долларов на приобретение противоугонных устройств по выбору.

Около 9 миллионов автомобилей Kia и Hyundai потенциально пострадали от Kia Challenge. Ниже приведен список пострадавших транспортных средств, причем легко угнанные версии, это преимущественно базовые комплектации, которые не имели кнопки старт-стоп.

Hyundai:

  • 2011–2022 Accent
  • 2011–2022 Elantra
  • 2013–2017 Elantra GT
  • 2013–2014 Elantra Coupe
  • 2011–2012 Elantra Touring
  • 2011–2014 Genesis Coupe
  • 2018–2022 Kona
  • 2020–2021 Palisade
  • 2011–2012, 2019–2022 Santa Fe
  • 2013–2018, 2019 Santa Fe, Santa Fe XL
  • 2013–2018 Santa Fe Sport
  • 2011–2019 Sonata
  • 2011–2022 Tucson
  • 2012–2017, 2019–2021 Veloster
  • 2020–2021 Venue
  • 2011–2012 Veracruz

Kia:

  • 2011–2021 Forte
  • 2021–2022 K5
  • 2011–2020 Optima
  • 2011–2021 Rio
  • 2011–2021 Sedona
  • 2021–2022 Seltos
  • 2010–2022 Soul
  • 2011–2022 Sorento
  • 2011–2022 Sportage