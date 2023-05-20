Средства пойдут на компенсации владельцам Hyundai/Kia, похитивших в результате халатности автопроизводителя.
Два корейских автопроизводителя согласились выплатить 200 миллионов долларов в качестве компенсации клиентам, у которых угнали или повредили автомобили, а страховая не покрыла этот случай.
Эти деньги также возместят владельцам Hyundai и Kia из-за необходимости выплат страховой франшизы, более высоких страховых премий или других потерь, связанных с кражей.
Напомним, как похищают Hyundai/Kia с помощью USB-разъема
В начале 2021 года пользователи соцсети TikTok начали распространять видео, демонстрирующие, как легко угнать некоторые автомобили Hyundai и Kia, изготовленные без кнопочного зажигания или иммобилайзера. Прежде чем распространиться по США, эта тенденция началась в Милуоки, штат Висконсин, где количество угнанных моделей Hyundai и Kia выросло в 25 раз в первой половине 2021 года.
По данным Reuters, сделка в размере 200 миллионов долларов будет покрывать около 9 миллионов автомобилей Hyundai и Kia, а до 145 миллионов долларов будет выделено на покрытие убытков клиентов. Kia и Hyundai заявили, что ожидают, что суд предварительно утвердит мировое соглашение в июле.
В феврале Kia и Hyundai заявили, что бесплатное обновление программного обеспечения будет действовать как иммобилайзер на автомобилях без него. В рамках сделки каждый, кто владеет соответствующим автомобилем Hyundai или Kia и соглашается на него, получит бесплатное обновление программного обеспечения во время следующего визита к дилеру. Если программное обеспечение не удается установить, владельцы получат до 300 долларов на приобретение противоугонных устройств по выбору.
Около 9 миллионов автомобилей Kia и Hyundai потенциально пострадали от Kia Challenge. Ниже приведен список пострадавших транспортных средств, причем легко угнанные версии, это преимущественно базовые комплектации, которые не имели кнопки старт-стоп.
Hyundai:
- 2011–2022 Accent
- 2011–2022 Elantra
- 2013–2017 Elantra GT
- 2013–2014 Elantra Coupe
- 2011–2012 Elantra Touring
- 2011–2014 Genesis Coupe
- 2018–2022 Kona
- 2020–2021 Palisade
- 2011–2012, 2019–2022 Santa Fe
- 2013–2018, 2019 Santa Fe, Santa Fe XL
- 2013–2018 Santa Fe Sport
- 2011–2019 Sonata
- 2011–2022 Tucson
- 2012–2017, 2019–2021 Veloster
- 2020–2021 Venue
- 2011–2012 Veracruz
Kia:
- 2011–2021 Forte
- 2021–2022 K5
- 2011–2020 Optima
- 2011–2021 Rio
- 2011–2021 Sedona
- 2021–2022 Seltos
- 2010–2022 Soul
- 2011–2022 Sorento
- 2011–2022 Sportage