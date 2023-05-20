Средства пойдут на компенсации владельцам Hyundai/Kia, похитивших в результате халатности автопроизводителя.

Два корейских автопроизводителя согласились выплатить 200 миллионов долларов в качестве компенсации клиентам, у которых угнали или повредили автомобили, а страховая не покрыла этот случай.

Эти деньги также возместят владельцам Hyundai и Kia из-за необходимости выплат страховой франшизы, более высоких страховых премий или других потерь, связанных с кражей.

Напомним, как похищают Hyundai/Kia с помощью USB-разъема

В начале 2021 года пользователи соцсети TikTok начали распространять видео, демонстрирующие, как легко угнать некоторые автомобили Hyundai и Kia, изготовленные без кнопочного зажигания или иммобилайзера. Прежде чем распространиться по США, эта тенденция началась в Милуоки, штат Висконсин, где количество угнанных моделей Hyundai и Kia выросло в 25 раз в первой половине 2021 года.

По данным Reuters, сделка в размере 200 миллионов долларов будет покрывать около 9 миллионов автомобилей Hyundai и Kia, а до 145 миллионов долларов будет выделено на покрытие убытков клиентов. Kia и Hyundai заявили, что ожидают, что суд предварительно утвердит мировое соглашение в июле.

В феврале Kia и Hyundai заявили, что бесплатное обновление программного обеспечения будет действовать как иммобилайзер на автомобилях без него. В рамках сделки каждый, кто владеет соответствующим автомобилем Hyundai или Kia и соглашается на него, получит бесплатное обновление программного обеспечения во время следующего визита к дилеру. Если программное обеспечение не удается установить, владельцы получат до 300 долларов на приобретение противоугонных устройств по выбору.

Около 9 миллионов автомобилей Kia и Hyundai потенциально пострадали от Kia Challenge. Ниже приведен список пострадавших транспортных средств, причем легко угнанные версии, это преимущественно базовые комплектации, которые не имели кнопки старт-стоп.

Hyundai:

2011–2022 Accent

2011–2022 Elantra

2013–2017 Elantra GT

2013–2014 Elantra Coupe

2011–2012 Elantra Touring

2011–2014 Genesis Coupe

2018–2022 Kona

2020–2021 Palisade

2011–2012, 2019–2022 Santa Fe

2013–2018, 2019 Santa Fe, Santa Fe XL

2013–2018 Santa Fe Sport

2011–2019 Sonata

2011–2022 Tucson

2012–2017, 2019–2021 Veloster

2020–2021 Venue

2011–2012 Veracruz

Kia: