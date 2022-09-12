Перший власник Yamaha SR500 1981 року випуску з невідомих причин не став його розпаковувати після покупки. Мотоцикл ідеально зберігся та виглядає як новий.

У США виявили цікаву знахідку — класичний мотоцикл Yamaha SR500 1981 з нульовим пробігом. Він не тільки не виїжджав на дороги, але навіть залишився у заводській упаковці. Про це повідомляє сайт аукціону Bring a Trailer.

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Yamaha SR500 купили в 1981 році в Детройті, але з невідомої причини не розпаковували. Він так і залишився запечатаним у поліетилені усередині картонної коробки.

Нещодавно байк Yamaha знайшли та продали дилеру ретро-авто, а той, зі свого боку, виставив його на аукціон. За нього вдалося отримати 12 000 доларів — у 2-3 рази більше, ніж за SR500 із пробігом.

Звичайно, запакований мотоцикл ідеально зберігся і виглядає, ніби тільки зійшов з конвеєра. Крізь поліетилен видно, що він сріблястого кольору, а переднє колесо викручено (мотоцикли часто продають у такому вигляді).

Yamaha SR500 — знаменита модель-довгожитель, адже з невеликими змінами її випускали з 1978 до 2021 року. Мотоцикл оснащений 500-кубовим 31-сильним двигуном і здатний розвинути 146 км/год. Для початку 80-х він був досить швидким та стильним — мав уже дискові гальма та регульовані амортизатори.