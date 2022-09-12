Первый владелец Yamaha SR500 1981 года выпуска по неизвестным причинам не стал его распаковывать после покупки. Мотоцикл идеально сохранился и выглядит как новый.

В США обнаружили интересную находку – классический мотоцикл Yamaha SR500 1981 с нулевым пробегом. Он не только не выезжал на дороги, но даже остался в заводской упаковке. Об этом сообщает сайт аукциона Bring a Trailer.

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Yamaha SR500 купили в 1981 году в Детройте, но по неизвестной причине не распаковывали. Он так и остался запечатанным в полиэтилене внутри картонной коробки.

Недавно байк Yamaha нашли и продали дилеру ретро-авто, а тот со своей стороны выставил его на аукцион. За него удалось получить 12 000 долларов – в 2-3 раза больше, чем за SR500 с пробегом.

Конечно, упакованный мотоцикл идеально сохранился и выглядит, будто только сошел с конвейера. Сквозь полиэтилен видно, что он серебристого цвета, а переднее колесо выкручено (мотоциклы часто продают в таком виде).