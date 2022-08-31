Житель Кривого Рога собственноручно собрал болид и легализовал его для использования на общих дорогах.

Выглядит поделка несколько необычно, но стопроцентно не остается без внимания. Тем более, что она еще и очень шустрая.

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В качестве двигателя использован силовой агрегат от мотоцикла Yamaha R6. Ввиду компактных размеров, легкости и мощности (124 лошадиные силы), получилась этакая “карманная зажигалка” для активного драйва.

Бюджет проекта на базе кастомного шасси, поговаривают, составил более 20.000$ без учета работ.

Вот что пишет о своем творении автор проекта Николай Савонюк: