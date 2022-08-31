Житель Кривого Рогу власноруч зібрав болід і легалізував його для використання загальними шляхами.

Виглядає саморобка дещо незвично, але стовідсотково не залишається без уваги. Тим паче, що вона ще й дуже спритна.

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У якості двигуна використано силовий агрегат від мотоцикла Yamaha R6. Зважаючи на компактні розміри, легкість і потужність (124 кінські сили), вийшла така собі «кишенькова запальничка» для активного драйву.

Бюджет проекту на базі кастомного шасі, подейкують, склав понад 20.000$ без урахування робіт.

Ось що пише про своє творіння автор проекту Микола Савонюк: