Житель Кривого Рогу власноруч зібрав болід і легалізував його для використання загальними шляхами.
Виглядає саморобка дещо незвично, але стовідсотково не залишається без уваги. Тим паче, що вона ще й дуже спритна.
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У якості двигуна використано силовий агрегат від мотоцикла Yamaha R6. Зважаючи на компактні розміри, легкість і потужність (124 кінські сили), вийшла така собі «кишенькова запальничка» для активного драйву.
Бюджет проекту на базі кастомного шасі, подейкують, склав понад 20.000$ без урахування робіт.
Ось що пише про своє творіння автор проекту Микола Савонюк: