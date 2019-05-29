Кількість "євроблях" на українських дорогах трохи зменшилась після того як були прийняті необхідні закони і їх фактичні власники змогли розмитнити свої авто.

Але, не звертаючи уваги на це, лише за офіційними даними наразі в Україні перебуває близько 500 тисяч авто з іноземною реєстрацією. Такі автомобілі продовжують їздити нашими дорогами оскільки вступ в силу штрафів за їх використання було відтерміновано. Трапляються серед них і дуже цікаві екземпляри.

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Не так давно в Україні був помічений оригінальний Lamborghini. Автомобіль сам по собі досить рідкісний і незвичайний, але в даному випадку мова йде ще й про суперкар на єврономерах, що значно збільшує його унікальність.