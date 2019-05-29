Количество "евроблях" на украинских дорогах немного уменьшилась после того как были приняты необходимые законы и их фактические владельцы смогли растаможить свои авто.

Но, не смотря на это, только по официальным данным сейчас в Украине находится около 500 тысяч авто с иностранной регистрацией. Такие автомобили продолжают ездить по нашим дорогам поскольку вступление в силу штрафов за их использование было отсрочено. Попадаются среди них и очень интересные экземпляры.

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Не так давно в Украине был замечен оригинальный Lamborghini. Автомобиль сам по себе довольно редкий и необычный, но в данном случае речь идет еще и о суперкаре на еврономерах, что значительно увеличивает его уникальность.