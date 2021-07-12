На КПП "Ужгород" чоловік спалив свою машину. За версією журналістів, у чоловіка були проблеми з документами.

На пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Німецьке" чоловік підпалив свою Škoda Octavia. Автомобіль спалахнув на словацькій частині пункту пропуску. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

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За попередньою інформацією, власник автомобіля на іноземній реєстрації не зміг перетнути кордон через проблеми з документами. Потім він вийшов з автомобіля, підпалив його і спробував бігти на українську територію. Там його затримали українські прикордонники і наділи на нього кайданки.

Інформацію підтвердили в Чопському прикордонному загоні. Як стверджує журналіст, посилаючись на свої джерела, чоловік є громадянином Чехії.