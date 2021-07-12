На КПП "Ужгород" мужчина сжег свою машину. По версии журналистов, у мужчины были проблемы с документами.

На пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" мужчина поджег свою Škoda Octavia. Автомобиль вспыхнул на словацкой части пункта пропуска. Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

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По предварительной информации, владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами. Затем он вышел из автомобиля, поджег его и попытался бежать на украинскую территорию. Там его задержали украинские пограничники и надели на него наручники.

Информацию подтвердили в Чопском пограничном отряде. Как утверждает журналист, ссылаясь на свои источники, мужчина является гражданином Чехии.