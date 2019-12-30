Відповідний закон вже офіційно опубліковано в газеті "Голос України" і завтра він вступає в дію.

Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481" вступає в силу. На практиці це означає, що за порушення митних правил виявлених у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно штрафи у розмірі 170 тис грн стягуватись не будуть.

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Всі штрафи, що були винесені з 22 серпня по 31 грудня 2019 року в розмірі 170 тис. грн. зменшуються до розміру 8500 грн.

Нагадаємо, що робота над законопроектом про доступне розмитнення, який дозволить легалізувати ввезені "євробляхи" за 30-40% від їхньої митної вартості, ще триває. Зараз легалізація вживаної автівки може складати 250-650% від митної вартості.

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