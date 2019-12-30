Соответствующий закон уже официально опубликован в газете "Голос Украины" и завтра он вступает в действие.

Закон Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" вступает в силу. На практике это означает, что за нарушение таможенных правил выявленных в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно штрафы в размере 170 тыс грн взиматься не будут.

Читайте также: Дешевое растаможивание в обмен на техосмотр: что предлагает автомобилистам новая власть

Все штрафы, которые были вынесены с 22 августа по 31 декабря 2019 года в размере 170 тыс грн уменьшаются до размера 8500 грн.

Напомним, что работа над законопроектом о доступной растаможке, который позволит легализовать ввозимые "евробляхи" за 30-40% от их таможенной стоимости, продолжается. Сейчас легализация применяемой машины может составлять 250-650% от таможенной стоимости.

Также интересно: Как техосмотр влияет на аварийность: инфографика