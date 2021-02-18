Вранці 18 лютого під стінами Верховної Ради України зібралися представники руху "АвтоЄвроСила".

Мітингувальники зібралися під стінами парламенту у підтримку законопроєкту щодо спрощення розмитнення авто на "єврономерах". У "АвтоЄвроСилі" заявили, що участь в акції візьмуть кілька сотень автомобілів та кілька тисяч осіб.

Читайте також: Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроекти про розмитнення “євроблях”

У поліції Києва зазначають, що через акції протестів "євробляхерів" та через акції пам'яті (вшанування загиблих під час "Революції Гідності") у Києві, буде обмежено рух Європейською площею, вул. Інститутською та Грушевського. “Працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів”, – йдеться у повідомленні.

Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Верховної Ради депутати розглянуть у першому читанні законопроекти про доступне розмитнення ввезених "євроблях".