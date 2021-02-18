Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект, який передбачає разове доступне розмитнення для власників єврономерів по 1000 євро. Про це на брифінгу сказав голова парламентського комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Зазначається, що скористатися “акційним” розмитненням зможуть автомобілісти, які ввезли авто на єврономерах в Україну до 1 січня 2021 року. “Людина оплачує цю суму, це разова акція і ми більше взагалі не повертаємося до цього питання”, – зазначив голова парламентського комітету з питань податкової політики.

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Також нардеп зауважив, що розмитнення “євроблях” відповідно до чинного законодавства вимагає пред’явлення відповідної документації та не виключає можливість подальшої перевірки щодо того, чи законно були вивезені машини з Європи.

На цей момент у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які пропонують розв’язати питання легалізації машин на європейських номерах – №4643-д і №4644-д. При цьому в жодному з цих документів не сказано, що гранична сума становитиме 1000 євро.

Зауважимо, що цього тижня в український парламент також внесуть два законопроекти щодо змін до Митного та Податкового Кодексів, які змінюють підхід до розмитнення авто на єврономерах. Про це заявив заступник голови фінансового комітету Олександр Ковальчук.

За його словами, до 31 грудня 2020 року в Україні ввезли з порушенням митних правил близько півмільйона автівок. Ковальчук зазначив, що в середньому розмитнення буде коштувати для українського автомобіліста “євробляхера” близько 700-800 євро.

“Це залежить від трьох показників: вік автомобіля, тип двигуна та об’єм двигуна. Тобто вартість автомобіля більше в розрахунок не береться. Ми дуже хотіли б, щоб це остаточно розв’язало питання “євроблях”. Що стосується тих, хто ввозить зараз. Наша робоча група продовжить працювати з метою подолання корупційних схем, з метою наповнення бюджету та з метою зниження вартості розмитнення, але поступово, тому що бюджет постраждає і будемо мати проблеми”, – заявив заступник голови фінансового комітету Олександр Ковальчук.