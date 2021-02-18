Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для владельцев еврономеров за 1000 евро. Об этом на брифинге сказал председатель парламентского комитета по вопросам налоговой политики Данил Гетманцев.

Отмечается, что воспользоваться "акционной" растаможкой смогут автомобилисты, которые ввезли авто на еврономерах в Украину до 1 января 2021 года. "Человек оплачивает эту сумму, это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", – отметил председатель парламентского комитета по вопросам налоговой политики.

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Также нардеп отметил, что растаможка "евроблях" в соответствии с действующим законодательством требует предъявления соответствующей документации и не исключает возможность дальнейшей проверки того, законно ли были вывезены машины из Европы.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта, которые предлагают решить вопрос легализации машин на европейских номерах – №4643-д и №4644-д. При этом ни в одном из этих документов не сказано, что предельная сумма составит 1000 евро.

Заметим, что на этой неделе в украинский парламент также внесут два законопроекта об изменениях в Таможенный и Налоговый кодексы, которые меняют подход к растаможиванию авто на еврономерах. Об этом заявил заместитель председателя финансового комитета Александр Ковальчук.

По его словам, до 31 декабря 2020 года в Украине ввезли с нарушением таможенных правил около полумиллиона автомобилей. Ковальчук отметил, что в среднем растаможка будет стоить для украинского автомобилиста "евробляхера" около 700-800 евро.

"Это зависит от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя. То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется. Мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило вопрос "евроблях". Что касается тех, кто ввозит сейчас. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно, так как бюджет пострадает и будем иметь проблемы", – заявил заместитель председателя финансового комитета Александр Ковальчук.