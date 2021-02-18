Утром 18 февраля под стенами Верховной Рады Украины собрались представители движения "АвтоЕвроСила".

Митингующие собрались под стенами парламента в поддержку законопроекта об упрощении растаможки авто на "еврономерах". В "АвтоЕвроСиле" заявили, что участие в акции примут несколько сотен автомобилей и несколько тысяч человек.

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В полиции Киева отмечают, что из-за акций протестов "евробляхеров" и из-за акций памяти (чествования погибших во время "Революции Достоинства") в Киеве, будет ограничено движение Европейской площадью, ул. Институтской и Грушевского. “Работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство для обеспечения публичной безопасности и порядка во время проведения запланированных мероприятий”, – говорится в сообщении.

Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок.

Напомним, сегодня на заседании Верховной Рады депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты о доступном растаможивании ввозимых "євроблях".