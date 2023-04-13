Ikarus продовжує повернення на сцену міжнародного виробництва автобусів з новою емблемою.

Новий логотип одного з найвідоміших брендів Угорщини, який має майже 130-річну історію, не тільки віддає належне спадщині своїх попередників, але й реагує на зміни на ринку та візуальні тенденції.

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Світ стилю, який передбачає динамізм і надійність, підтримує інтенсивну міжнародну експансію Ikarus, вказуючи на те, що компанія хоче знову стати головним гравцем у світовому виробництві автобусів.

На прес-конференції, що відбулася в залі офісу Ikarus Global Zrt. у Зугло, Золтан Танко, генеральний директор компанії, представив абсолютно новий логотип давнього виробника автобусів.

За задумом творців, оновлене зображення Ikarus характеризується чистими, молодіжними кольорами та спрощеним дизайном. Створення нового логотипу є результатом ретельної дизайнерської роботи, під час якої традиції поєдналися з інноваційним баченням майбутнього.

Модернізований, емблематичний мотив крил і розріз, який використовувався з дев'яностих років у літері "R" назви бренду, має на меті згадати про великих попередників, але лінії тонші, форми більш повітряні, а загальний гармонійний ефект в основному завдяки пропорційній конструкції конструкції.

Новий імідж Ikarus створений компанією Everlek з комунікацій та PR. Основним кольором бренду є традиційно синій, який разом із паралельними та перпендикулярними формами та обраними шрифтами створює серйозне, рішуче та чітке відчуття. Ця серйозність трохи пом’якшується повітряною структурою та використанням вторинних кольорів: поява фіолетового та зеленого створює більш теплі та природні асоціації. Оптимістичне, динамічне відчуття ще більше підсилюється фотографіями із зображенням неба та концептуальним використанням абстрактних, вітроутворюючих візерунків.

«Оновлення зображення було здійснено насамперед для підтримки інтенсивної міжнародної експансії Ikarus, яка почалася в 2022 році. Наша мета полягає в тому, щоб автобуси марки Ikarus знову з’явилися на традиційних ринках Ikarus з обладнанням і візуальними елементами, які відповідають сучасним потребам», – сказав Золтан Танко.

Відповідаючи на запитання щодо розвитку асортименту, представники Ikarus сказали, що вони хотіли б запропонувати своїм клієнтам більше варіацій щодо ємності акумулятора та хімії акумулятора, ніж зараз. На додаток до звичного накопичувача енергії на основі літій-залізо-фосфату (LFP) CATL, електробуси Ikarus також будуть доступні з літій-нікель-марганцево-кобальт-оксидними тяговими батареями (NMC), які забезпечують більш високу щільність енергії.

Ще одна стратегічна мета Ikarus — запропонувати своїм майбутнім клієнтам комплексний пакет із залученням інших компаній групи, включаючи, крім транспортних засобів, зарядне обладнання, сервісні послуги та системи телематики та управління автопарком, які стають все більш важливими в сучасній автобусній експлуатації.