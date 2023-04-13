Ikarus продолжает возвращение на сцену международного производства автобусов с новой эмблемой.

Новый логотип одного из самых известных брендов Венгрии, имеющий почти 130-летнюю историю, не только отдает должное наследию своих предшественников, но и реагирует на изменения на рынке и визуальные тенденции.

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Мир стиля, подразумевающий динамизм и надежность, поддерживает интенсивную международную экспансию Ikarus, указывая на то, что компания хочет снова стать главным игроком в мировом производстве автобусов.

На пресс-конференции, состоявшейся в зале офиса Ikarus Global Zrt. В Зугло, Золтан Танко, генеральный директор компании, представил совершенно новый логотип давнего производителя автобусов.

По замыслу создателей обновленное изображение Ikarus характеризуется чистыми, молодежными цветами и упрощенным дизайном. Создание нового логотипа есть результат тщательной дизайнерской работы, во время которой традиции сочетались с инновационным видением будущего.

Модернизированный, эмблематический мотив крыльев и разрез, который использовался с девяностых годов в букве "R" названия бренда, имеет целью упомянуть о крупных предшественниках, но линии более тонкие, формы более воздушные, а общий гармонический эффект в основном благодаря пропорциональной конструкции конструкции.

Новый имидж Ikarus создан компанией Everlek по коммуникациям и PR. Основным цветом бренда традиционно синий, который вместе с параллельными и перпендикулярными формами и выбранными шрифтами создает серьезное, решительное и четкое ощущение. Эта серьезность немного смягчается воздушной структурой и использованием вторичных цветов: появление фиолетового и зеленого создает более теплые и естественные ассоциации. Оптимистическое, динамическое ощущение усиливается фотографиями с изображением неба и концептуальным использованием абстрактных, ветрообразующих узоров.

«Обновление изображения было осуществлено, прежде всего, для поддержки интенсивной международной экспансии Ikarus, которая началась в 2022 году. Наша цель состоит в том, чтобы автобусы марки Ikarus снова появились на традиционных рынках Ikarus с оборудованием и визуальными элементами, отвечающими современным потребностям», – сказал Золтан Танко.

Отвечая на вопрос развития ассортимента, представители Ikarus сказали, что они хотели бы предложить своим клиентам больше вариаций по емкости аккумулятора и химии аккумулятора, чем сейчас. В дополнение к обычному накопителю энергии на основе литий-железо-фосфата (LFP) CATL, электробусы Ikarus также будут доступны с литий-никель-марганцево-кобальт-оксидными тяговыми батареями (NMC), обеспечивающими более высокую плотность энергии.

Еще одна стратегическая цель Ikarus — предложить своим будущим клиентам комплексный пакет с привлечением других компаний группы, включая помимо транспортных средств зарядное оборудование, сервисные услуги и системы телематики и управления автопарком, которые становятся все более важными в современной автобусной эксплуатации.