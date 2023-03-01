Требование минимального количества электрических маршрутных транспортных средств содержится в новом законе.

Одобрен закон, ограничивающий использование дизельных и бензиновых автобусов.

Верховная Рада приняла закон (проект №8172) который направлен на развитие зарядной инфраструктуры для электрических транспортных средств, а также уменьшение зависимости Украины от импорта ископаемого топлива.

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Законом, в частности, предусмотрено:

упрощенные земельные требования по размещению электрозарядных станций;

упрощение и удешевление присоединения автозарядок к электросетям (без платы за мощность при подключении к концу 2024 г.);

возможность установки автозарядных станций для ОСМД в пределах существующей мощности;

льготное присоединение к сети НЭК «Укрэнерго» систем накопления энергии energy storage до конца 2024 года.

Также закон вводит ограничения на закупку и эксплуатацию бензиновых и дизельных автобусов, используемых в сфере общественного транспорта, а с 2036 г. к перевозкам пассажиров на городских автобусных маршрутах будут допускаться исключительно электробусы и/или автобусы, работающие на газе, или оснащенные водородными топливными элементами. .

В Законе также указано, что в городах с населением более 250 тысяч человек с 2030 не менее 25% общественного транспорта должны составлять электрические, водородные или с ГБО автобусы, а с 2033 – не менее 50%.