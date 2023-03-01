Вимога щодо мінімальної кількості електричних маршрутних транспортних засобів міститься у новому законі.
Схвалено закон, що обмежує використання дизельних та бензинових автобусів.
Верховна Рада прийняла закон (проект №8172) який спрямований на розвиток зарядної інфраструктури для електричних транспортних засобів, а також зменшення залежності України від імпорту викопного палива.
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Законом, зокрема передбачено:
- спрощені земельні вимоги щодо розміщення електрозарядних станцій;
- спрощення і здешевлення приєднання автозарядок до електромереж (без плати за потужність при приєднанні до кінця 2024 р.);
- можливість встановлення автозарядних станцій для ОСББ в межах існуючої потужності;
- пільгове приєднання до мереж НЕК «Укренерго» систем накопичення енергії energy storage до кінця 2024 року.
Також закон запроваджує обмеження на закупівлю й експлуатацію бензинових та дизельних автобусів, що використовуються у сфері громадського транспорту, а з 2036 року до перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах будуть допускатися виключно електробуси та/або автобуси, що працюють на газу, або оснащені водневими паливними елементами.
В Законі також вказано, що у містах з населенням понад 250 тисяч осіб з 2030 року не менше 25% громадського транспорту мають становити електричні, водневі чи з ГБО автобуси, а з 2033 року – не менше 50%.