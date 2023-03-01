Вимога щодо мінімальної кількості електричних маршрутних транспортних засобів міститься у новому законі.

​​Схвалено закон, що обмежує використання дизельних та бензинових автобусів.

Верховна Рада прийняла закон (проект №8172) який спрямований на розвиток зарядної інфраструктури для електричних транспортних засобів, а також зменшення залежності України від імпорту викопного палива.

Також цікаво в Києві планують запустити маршрутні електробуси

Законом, зокрема передбачено:

спрощені земельні вимоги щодо розміщення електрозарядних станцій;

спрощення і здешевлення приєднання автозарядок до електромереж (без плати за потужність при приєднанні до кінця 2024 р.);

можливість встановлення автозарядних станцій для ОСББ в межах існуючої потужності;

пільгове приєднання до мереж НЕК «Укренерго» систем накопичення енергії energy storage до кінця 2024 року.

Також закон запроваджує обмеження на закупівлю й експлуатацію бензинових та дизельних автобусів, що використовуються у сфері громадського транспорту, а з 2036 року до перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах будуть допускатися виключно електробуси та/або автобуси, що працюють на газу, або оснащені водневими паливними елементами.

В Законі також вказано, що у містах з населенням понад 250 тисяч осіб з 2030 року не менше 25% громадського транспорту мають становити електричні, водневі чи з ГБО автобуси, а з 2033 року – не менше 50%.