Глава Tesla хоче створити супер-додаток, який замінить усі соцмережі, платіжні системи та документи.

Ілон Маск зустрівся зі співробітниками Twitter та медіа-магнатами, з якими обговорив створення нового додатку SuperApp. У ньому він хоче об'єднати можливості месенджера, стрічки новин, магазинів, платіжної системи та керування електромобілями.

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Якщо це звучить прогресивно, є уточнення: такий месенджер вже існує. Він називається WeChat і дуже популярний у Китаї. Ілон Маск заявив, що аналогів WeChat за межами Китаю немає, тому є реальна можливість створити його.

Програма WeChat спочатку була створена як служба обміну текстовими та аудіоповідомленнями. Але за згодом до нього були додані “сервіси всередині сервісу”, що дозволяють користувачам здійснювати платежі за допомогою системи, використовувати QR-коди в громадських місцях для ідентифікації, викликати таксі, дізнаватися новини, здійснювати покупки, записуватися на прийом до лікаря або купувати страховку онлайн. Все це Ілон Маск хоче запустити на основі Twitter.