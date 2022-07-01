Гендиректор Tesla хочет создать супер-приложение, которое заменит все соцсети, платежные системы и документы.

Илон Маск встретился с сотрудниками Twitter и медиа-магнатами, с которыми обсудил создание нового приложения SuperApp. В нем он хочет объединить возможности мессенджера, новостной ленты, магазинов, платежной системы и управления электромобилями.

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Если это звучит прогрессивно, то есть уточнение: такой мессенджер уже существует. Он называется WeChat и очень популярен в Китае. Илон Маск заявил, что аналогов WeChat за пределами Китая нет, поэтому есть реальная возможность его создать.

Программа WeChat изначально была создана как служба обмена текстовыми и аудиосообщениями. Но позже к нему были добавлены "сервисы внутри сервиса", позволяющие пользователям осуществлять платежи с помощью системы, использовать QR-коды в общественных местах для идентификации, вызвать такси, узнавать новости, совершать покупки, записываться на прием к врачу или покупать страховку онлайн. Всё это Илон Маск хочет запустить на основе Twitter.