Компанія хоче залучити нові таланти в відділ штучного інтелекту

Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що у липні виробник електромобілів проведе захід, присвячений штучному інтелекту. Однак головна мета заходу, за його словами, не тільки демонстрація прогресу в сфері розробки програмного і апаратного забезпечення для роботи штучного інтелекту.

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Компанія має намір використовувати цю можливість в першу чергу для того, щоб залучити нові таланти в відділ штучного інтелекту. Маск давно стверджує, що люди, які цікавляться темою штучного інтелекту, повинні розглядати варіант роботи в Tesla.