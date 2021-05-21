Компанія, за словами її голови, може скоро вийти на російський ринок. Крім того, Tesla потенційно розглядає Росію для розміщення свого виробництва

Підприємець Ілон Маск заявив, що незабаром компанія Tesla може офіційно вийти на російський ринок. Про це він сказав на полях форуму "Нове знання".

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"Думаю, ми скоро будемо присутні в Росії. Я думаю, це буде приголомшливо. Нам також потрібно дивитися ширше на Казахстан й інші країни СНД. Це важливо для нас", – сказав бізнесмен.

Відповідаючи на питання про розміщення виробництва в Китаї, Маск відповів, що у них є фабрика в Шанхаї, і зазначив, що хоче, щоб заводи компанії перебували та в інших частинах світу. "Потенційно ми розглядаємо Росію", – заявив він.

Маск також висловився за посилення комунікації між Росією і США. У відповідь на питання, чому він вирішив взяти участь у форумі, підприємець пояснив, що, з його точки зору, необхідно налагоджувати контакти й посилювати діалог між країнами.

Зараз офіси продажів Tesla відкриті в США, Мексиці, Європі, в тому числі у Франції, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Португалії, а також в ОАЕ, Китаї, Японії, Південної Кореї, на Тайвані. Виробничі лінії компанії знаходяться в США (Каліфорнія, Невада, Нью-Йорк, Техас), Китаї та Німеччині.