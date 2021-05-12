Він зробив опитування в Твітері, і більшість підписників проголосувало "за". Водночас цей твіт породив велику кількість смішних мемів.

Очільник Tesla Ілон Маск вчергове викликав хайп щодо криптовалюти Догкоїн (Doge). На своїй сторінці в Твітер він запитав підписників, чи хотіли б вони, щоб автомобілі Tesla продавались за догкоїни. Серед майже чотирьох мільйонів користувачів, які проголосували в цьому опитуванні, майже 78% були "за". Зважаючи на такі результати, дуже ймовірно, що Маск відкриє таку можливість. Адже не так давно він зробив можливість купівлі Tesla за біткоїни. І після цього курс цієї криптовалюти виріс.

Окрім того, Tesla викупила біткоїни за низькою ціною та продала на піку, чим заробила значний прибуток. Цілком можливо, що таку ж мету Ілон переслідує і цього разу.

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Разом з тим, користувачі Твітера почали оприлюднювати нові меми, де обігрується Маск з догкоїном. Натомість курс догкоїна після опитування Маска не росте, хоча за останні місці він виріс в кілька тисяч разів.