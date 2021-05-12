Он сделал опрос в Твиттере, и большинство подписчиков проголосовало "за". В то же время этот твит породил большое количество смешных мемов.

Глава Tesla Илон Маск в очередной раз вызвал хайп по криптовалюте Догкоин (Doge). На своей странице в Твитер он спросил подписчиков, хотели бы они, чтобы автомобили Tesla продавались за догкоины. Среди почти четырех миллионов пользователей, проголосовавших в этом опросе, почти 78% были "за". Несмотря на такие результаты, очень вероятно, что Маск откроет такую возможность. Ведь не так давно он сделал возможность покупки Tesla за биткоины. И после этого курс этой криптовалюты вырос.

Кроме того, Tesla выкупила биткоины по низкой цене и продала на пике, чем заработала значительную прибыль. Вполне возможно, что такую же цель Илон преследует и на этот раз.

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Вместе с тем пользователи Твиттера начали обнародовать новые мемы, где обыгрывается Маск с Догкоином. Курс Догкоина после опроса Маска не растет, хотя за последние годы он вырос в несколько тысяч раз.