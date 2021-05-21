Компания, по словам ее главы, может скоро выйти на российский рынок. Кроме того, Tesla потенциально рассматривает Россию для размещения своего производства

Предприниматель Илон Маск заявил, что вскоре компания Tesla может официально выйти на российский рынок. Об этом он сказал на полях форума "Новое знание".

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"Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть шире на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас", – сказал бизнесмен.

Отвечая на вопрос о размещении производства в Китае, Маск ответил, что у них есть фабрика в Шанхае, и отметил, что хочет, чтобы заводы компании находились и в других частях мира. "Потенциально мы рассматриваем Россию", – заявил он.

Маск также высказался за усиление коммуникации между Россией и США. В ответ на вопрос, почему он решил принять участие в форуме, предприниматель пояснил, что, с его точки зрения, необходимо налаживать контакты и усиливать диалог между странами.

Сейчас офисы продаж Tesla открыты в США, Мексике, Европе, в том числе во Франции, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, а также в ОАЭ, Китае, Японии, Южной Корее, на Тайване. Производственные линии компании находятся в США (Калифорния, Невада, Нью-Йорк, Техас), Китае и Германии.