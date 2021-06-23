Компания хочет привлечь новые таланты в отдел искусственного интеллекта

Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск сообщил, что в июле производитель электромобилей проведет мероприятие, посвященное искусственному интеллекту. Однако главная цель мероприятия, по его словам – не только демонстрация прогресса в сфере разработки программного и аппаратного обеспечения для работы искусственного интеллекта.

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Компания намерена использовать эту возможность в первую очередь для того, чтобы привлечь новые таланты в отдел искусственного интеллекта. Маск давно утверждает, что люди, интересующиеся темой искусственного интеллекта, должны рассматривать вариант работы в Tesla.