Статки засновника SpaceX і гендиректора компанії Tesla Ілона Маска за добу зросли на $25,1 мільярда після зростання собівартості акцій Tesla.

Стрімке зростання вартості акцій Tesla стало найбільшим за останній рік для компанії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Нині статки Маска становлять $174 мільярди, що на $5 млрд менше, ніж у найбагатшої людини у світі й засновника Amazon Джеффа Безоса. Засновник Facebook Марк Цукерберг посідає 3 сходинку – його статки оцінюються у $100 млрд.