Состояние основателя SpaceX и гендиректора компании Tesla Илона Маска за сутки выросло на $25,1 миллиарда после роста себестоимости акций Tesla.

Стремительный рост стоимости акций Tesla стал крупнейшим за последний год для компании. Об этом сообщает Bloomberg.

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Сейчас состояние Маска составляет $174 миллиарда, что на $5 млрд меньше, чем у самого богатого человека в мире и основателя Amazon Джеффа Безоса. Основатель Facebook Марк Цукерберг занимает 3 строчку – его состояние оценивается в $100 млрд.