Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял лидерство в рейтинге самых состоятельных людей мира после того, как акции упали на 8,6%.

За понедельник состояние Маска “упало” на 15,2 миллиарда долларов до 183,4 миллиардов США. При этом состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса оценивается в 186,3 миллиардов долларов США.

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Вероятно стоимость акций Tesla снизилась на фоне падения стоимости криптовалюты Bitcoin. Недавно компания Маска купила крупнейшую криптовалюту на 1,5 миллиарда долларов США.

Сам Маск на выходных опубликовал несколько твитов, в которых он признал, что стоимость криптовалют, среди которых Bitcoin, слишком высока в настоящее время.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь стал самым богатым человеком на Земле, опередив основателя компании Amazon Джеффа Безоса.