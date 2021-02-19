Однако высокопроизводительные исполнения моделей подорожали.

Компания Tesla снизила цену на базовые версии седана Model 3 и кроссовера Model Y, одновременно повысив цены на машины в исполнении Performance.

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Как указано на сайте производителя, цена Model 3 Standard Range Plus теперь составляет 36 990, вместо 37 990 долларов, тогда как цена базовой версии Model Y снизилась с 41 990 до 39 990 долларов.

Standard Range Model Y была выпущена в январе, приближая цену кроссовера в стоимость седана Model 3 – доступного электрокара Tesla.

Цены на вариант Performance Model 3 выросли с 54 990 до 55 990 долларов, а Model Y теперь стоит от 60 990, вместо 59 990 долларов.

Недавно Tesla расширила и обновила свои Model S и Model X. Для обеих моделей также были откорректированы цены и пересмотрены комплектации.