Однак високопродуктивні виконання моделей подорожчали.

Компанія Tesla знизила ціну на базові версії седана Model 3 та кросовера Model Y, одночасно підвищивши ціни на машини у виконанні Performance.

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Як вказано на сайті виробника, ціна Model 3 Standard Range Plus тепер становить 36 990, замість 37 990 доларів, тоді як ціна базової версії Model Y знизилася з 41 990 до 39 990 доларів.

Standard Range Model Y була випущена в січні, наближаючи ціну кросовера до вартості седана Model 3 – найдоступнішого електрокара Tesla.

Ціни на варіант Performance Model 3 зросли з 54 990 до 55 990 доларів, а Model Y тепер коштує від 60 990, замість 59 990 доларів.

Нещодавно Tesla розширила та оновила свої Model S та Model X. Для обох моделей також були відкореговані ціни і переглянуті комплектації.