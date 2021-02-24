Гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск втратив лідерство у рейтингу найзаможніших людей світу після того, як акції впали Tesla на 8,6%.

За понеділок статки Маска “впали” на 15,2 мільярда доларів до 183,4 мільярдів США. При цьому статки засновника компанії Amazon Джеффа Безоса оцінюються в 186,3 мільярдів доларів США.

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Ймовірно вартість акцій Tesla знизилася на тлі падіння вартості криптовалюти Bitcoin. Нещодавно компанія Маска купила найбільшої криптовалюти на 1,5 мільярда доларів США.

Сам Маск на вихідних опублікував декілька твітів, в яких він визнав, що вартість криптовалют, серед яких Bitcoin, є надто високою на даний час.

Як повідомляв лось раніше, минулого тижня гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск знову став найбагатшою людиною на Землі, випередивши засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.