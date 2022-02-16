Це було одне з найбільших благодійних пожертвувань в історії.

Згідно з документом Комісії з цінних паперів і бірж, з 19 по 29 листопада найбагатша людина світу – Ілон Маск, пожертвував понад 5 мільйонів акцій Tesla на суму близько 5,7 мільярдів доларів. У паперах не вказано ім’я благодійної організації і це свідчить про те, що в транзакції брав участь невідомий траст.

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Пожертвування відбулося через кілька тижнів після того, як Маск заявив, що готовий продати акції, якщо глава Всесвітньої продовольчої програми організації ООН доведе, що 6 мільярдів доларів допоможуть подолати голод у світі. Це було сказано у відповідь на заклик всесвітньої організації до мільярдерів.

Великий подарунок на благодійність допоможе зменшити, за словами Маска, найбільший податковий законопроект в історії США. За кілька днів до того, як він завершив серію продажів акцій на суму понад 16 мільярдів доларів, більша частина яких мала покрити виконання майже 23 мільйонів опціонів, генеральний директор написав у Твіттері, що сплатить понад 11 мільярдів доларів податків за рік.

Значна частина багатства Маска пов’язана з Tesla, яка стала найбільшим автовиробником світу та приєдналася до групи компаній з оцінкою в трильйон доларів у жовтні минулого року. Ринкова капіталізація Tesla відтоді впала приблизно до 905 мільярдів доларів.

Оскільки його статки зросли, Маск розкритикував мільярдерів і заявив, що продасть свої будинки та більшу частину свого майна. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки оцінюються у 227,3 мільярда доларів – це на 47 мільярдів більше за другу найбагатшу людину в світі – засновника Amazon Джеффа Безоса.